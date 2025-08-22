صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)حافظ آباد کے معروف بزنس مین وزمیندار فیاض تارڑ کی بیٹی مسکان فاطمہ نے گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام نہم کے سالانہ امتحان میں555میں سے 542نمبر لیکر ضلع بھر میں پہلی پوزیشن لی۔

شاندار کامیابی پر ضلع کی سماجی،کاروباری شخصیات جمیل مغل و دیگر نے سکول پرنسپل،اساتذہ اور طالبہ کے والدین کو مبارکباد پیش کی ہے ۔ کلاس نہم کے امتحان میں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر1حافظ آباد کے طالبعلم عرفان شہزاد نے 542 نمبرلیکرضلع بھر کے سرکاری و پرائیویٹ سکولز (بوائز)میں پہلی پوزیشن لی ۔بہترین رزلٹ پر اہل علاقہ نے پرنسپل ادارہ میاں عنایت اﷲ ڈپٹی ہیڈ ماسٹر ڈاکٹر ملک ساجد کلاس انچارج حسنین علی اور ٹیچرز نصیر الدین اور عقیل آزاد کو مبارک باد دی ہے ۔

 

