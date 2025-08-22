صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہونہار طلبا کی شاندار کامیابی کے اعتراف میں تقریب

  • گوجرانوالہ
ہونہار طلبا کی شاندار کامیابی کے اعتراف میں تقریب

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)کنڈر گارٹن سکول کے ہونہار طلبا کی شاندار کامیابی کے اعتراف میں تقریب کا انعقاد۔اقبال صدیق سدھو سابق وائس چیئرمین بلدیہ، ممتاز ماہر تعلیم۔۔۔

 شجر حسین، خالد نذیر مصطفائی جنرل سیکرٹری پریس کلب ، مذہبی سکالر مفتی افتخار شاکر، سینئر صحافی شہباز آشر پڈھیار اور پاک فوج کے ریٹائرڈ آفیسر ذوالفقار باجوہ نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے چیف ایگزیکٹو میاں منظور ، پرنسپل ڈاکٹر بشری محمود اور کامیاب طلبا کو گلدستے پیش کئے اور انکی تعلیمی کاوشوں کو سراہا سکول کے ہونہار طالبعلم ارسلان باجوہ نے 555 میں سے 548 نمبر لیکرپہلی پوزیشن لی ۔ فواد رضوان نے 544 کے ساتھ دوسری، ابیحہ طارق نے 539 ساتھ تیسری پوزیشن لی۔

 

