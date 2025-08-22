صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدنان انور چیمہ،احمد شاہنواز کا فاروق تارڑ کے اعزاز میں ظہرانہ

  • گوجرانوالہ
عدنان انور چیمہ،احمد شاہنواز کا فاروق تارڑ کے اعزاز میں ظہرانہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)حلقہ این اے66 سے منتخب ہوکر گکھڑ سے بھی زیادہ وزیرآباد کے عوام کی خدمت کرونگا اور لیگی کارکنان کو مورال بلند کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھوں گا۔

ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن)کے ٹکٹ ہولڈراین اے 66بلال فاروق تارڑ نے سیاسی وسماجی شخصیت عدنان انور چیمہ،احمد شاہنواز چیمہ کی طرف سے اپنے اعزاز میں ظہرانہ سے خطاب کرتے کیا۔اس موقع پر پر اسرار الحق چیمہ،ڈویژنل جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ،سابق ضلعی نائب صدر ملک شکیل ،جنرل سیکرٹری پی پی35خواجہ شعیب،سابق کونسلر شفیق نمبردار ،صدرککے زائی ویلفیئر ایسوسی ایشن ملک اشفاق ،سابق کونسلربابو شاہد نذیر بٹ،امجد دولت آبادی ،سابق کونسلرمیر ایاز عامرودیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سید پور ماڈل ویلج میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن جاری : 210 کنال اراضی واگزار

بارشوں سے انفراسٹرکچر سخت متاثر ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر

ڈبلیو ڈبلیو ایف کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

’’پلانٹ فراٹرنٹی‘‘ مہم ہماری جانب سے تحفہ، ایتھوپین سفیر

انسدادِ ڈینگی کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں، ڈی سی راولپنڈی

وزیر صحت کا دورہ پی ایم ڈی سی، سوالات بینک کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ