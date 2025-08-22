عدنان انور چیمہ،احمد شاہنواز کا فاروق تارڑ کے اعزاز میں ظہرانہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)حلقہ این اے66 سے منتخب ہوکر گکھڑ سے بھی زیادہ وزیرآباد کے عوام کی خدمت کرونگا اور لیگی کارکنان کو مورال بلند کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھوں گا۔
ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن)کے ٹکٹ ہولڈراین اے 66بلال فاروق تارڑ نے سیاسی وسماجی شخصیت عدنان انور چیمہ،احمد شاہنواز چیمہ کی طرف سے اپنے اعزاز میں ظہرانہ سے خطاب کرتے کیا۔اس موقع پر پر اسرار الحق چیمہ،ڈویژنل جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ،سابق ضلعی نائب صدر ملک شکیل ،جنرل سیکرٹری پی پی35خواجہ شعیب،سابق کونسلر شفیق نمبردار ،صدرککے زائی ویلفیئر ایسوسی ایشن ملک اشفاق ،سابق کونسلربابو شاہد نذیر بٹ،امجد دولت آبادی ،سابق کونسلرمیر ایاز عامرودیگر بھی موجود تھے ۔