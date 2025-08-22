نجی سکول کے نہم امتحان میں شاندار نتائج
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)پاکستان فیوچر میکر سکول جیوکی دل محمد کالونی نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے نہم کلاس کے نتائج میں اہم کامیابی حاصل کی۔
طالبہ عروج افضال 477،اقراشہباز 475، اریبہ اعجاز 466،صباح شوکت 454،سحر نور عارف 441،ثاقب اسمعیل 429، ایمان طارق 416، انعم جبار410،مریم شہباز 395، حباب معروف 378، ماہ نور اشتیاق 375،زرین الطاف 370 ،مومنہ فیاض 366، ایمان ندیم 354 نے نمبرز حاصل کر کے نمایاں پوزیشنیں حاصل کیں اور اپنے ادارے کا نام روشن کیا اس موقع پر پرنسپل اظہرہ نے کہا علاقے بھر میں ہمارے سکول نے نمایاں پوزیشن حاصل کی 27بچوں میں سے 25 پاس ہو ئے ۔