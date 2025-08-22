صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکول کے نہم امتحان میں شاندار نتائج

  • گوجرانوالہ
نجی سکول کے نہم امتحان میں شاندار نتائج

جامکے چٹھہ (نامہ نگار)پاکستان فیوچر میکر سکول جیوکی دل محمد کالونی نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے نہم کلاس کے نتائج میں اہم کامیابی حاصل کی۔

طالبہ عروج افضال 477،اقراشہباز 475، اریبہ اعجاز 466،صباح شوکت 454،سحر نور عارف 441،ثاقب اسمعیل 429، ایمان طارق 416، انعم جبار410،مریم شہباز 395، حباب معروف 378، ماہ نور اشتیاق 375،زرین الطاف 370 ،مومنہ فیاض 366، ایمان ندیم 354 نے نمبرز حاصل کر کے نمایاں پوزیشنیں حاصل کیں اور اپنے ادارے کا نام روشن کیا اس موقع پر پرنسپل اظہرہ نے کہا علاقے بھر میں ہمارے سکول نے نمایاں پوزیشن حاصل کی 27بچوں میں سے 25 پاس ہو ئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ