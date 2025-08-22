صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹینری زون کلووال سمبڑیال کا امیگا پراجیکٹ :احمد ذولفقار

  • گوجرانوالہ
ٹینری زون کلووال سمبڑیال کا امیگا پراجیکٹ :احمد ذولفقار

سمبڑیال (نامہ گار )ٹینری زون کلووال سمبڑیال کا میگا پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ میں ایک ارب روپے کے زائد فنڈ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تعمیر ہونیوالا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ روزانہ چار ہزار کیوبک میٹر کیمیکل ملا پانی صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔۔۔

اور یہ صاف پانی کھیتوں میں آبپاشی کے لئے بھی دستیاب ہو گا یہ بات سی ای او چودھری احمد ذولفقار حیات نے صحافیوں کو ملاقات میں بتائی انہوں نے مزید بتایا کہ ٹینری زون میں سات ٹینریاں فنکشنل ہیں اور ان ٹینریوں میں سپلٹ لیدر کا کام ہو رہا ہے اور اس میں استعمال ہونے والا پانی مضر صحت نہیں جبکہ یہ پانی 35 کلو میڑ لمبے نالہ میں جاتے ہوئے ہوا میں ہی تحلیل ہو جاتا ہے جبکہ اس زون میں جتنی دیگر ٹینریاں شفٹ ہو رہی ہیں وہ بھی سپلٹ لیدر کا کام کرتی ہیں جبکہ اگلے چند ہفتوں میں مزید ٹینریاں فعال ہو جائیں گئیں اور ان ٹینریوں میں سپلٹ لیدر کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والا پانی زیادہ مضر صحت نہیں ہو گا جبکہ ہماری کوشش ہے کہ اس میگا پراجیکٹ کو رواں سال مکمل طور پر معال کر لیا جائے تاکہ چمڑے سے تیار مصنوعات کی ایکسپورٹ بڑھ سکے اور پاکستان کو زیر مبادلہ ملنے کے ساتھ ساتھ علاقہ سے بروز گاری کا خاتمہ کرنے میں مدد مل سکے اس موقع پر ٹینری زون کے ڈائریکٹر عاطف بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ