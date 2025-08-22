ٹینری زون کلووال سمبڑیال کا امیگا پراجیکٹ :احمد ذولفقار
سمبڑیال (نامہ گار )ٹینری زون کلووال سمبڑیال کا میگا پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ میں ایک ارب روپے کے زائد فنڈ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تعمیر ہونیوالا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ روزانہ چار ہزار کیوبک میٹر کیمیکل ملا پانی صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔۔۔
اور یہ صاف پانی کھیتوں میں آبپاشی کے لئے بھی دستیاب ہو گا یہ بات سی ای او چودھری احمد ذولفقار حیات نے صحافیوں کو ملاقات میں بتائی انہوں نے مزید بتایا کہ ٹینری زون میں سات ٹینریاں فنکشنل ہیں اور ان ٹینریوں میں سپلٹ لیدر کا کام ہو رہا ہے اور اس میں استعمال ہونے والا پانی مضر صحت نہیں جبکہ یہ پانی 35 کلو میڑ لمبے نالہ میں جاتے ہوئے ہوا میں ہی تحلیل ہو جاتا ہے جبکہ اس زون میں جتنی دیگر ٹینریاں شفٹ ہو رہی ہیں وہ بھی سپلٹ لیدر کا کام کرتی ہیں جبکہ اگلے چند ہفتوں میں مزید ٹینریاں فعال ہو جائیں گئیں اور ان ٹینریوں میں سپلٹ لیدر کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والا پانی زیادہ مضر صحت نہیں ہو گا جبکہ ہماری کوشش ہے کہ اس میگا پراجیکٹ کو رواں سال مکمل طور پر معال کر لیا جائے تاکہ چمڑے سے تیار مصنوعات کی ایکسپورٹ بڑھ سکے اور پاکستان کو زیر مبادلہ ملنے کے ساتھ ساتھ علاقہ سے بروز گاری کا خاتمہ کرنے میں مدد مل سکے اس موقع پر ٹینری زون کے ڈائریکٹر عاطف بھی موجود تھے ۔