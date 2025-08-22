گرانفروشی پر8 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزاں نہ کرنے ،فروٹ اور دہی مہنگے دامو ں فروخت کرنے پر8 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔
سپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول اختر باگڑی نے مختلف مقاما ت پرچیکنگ کے دوران دکانوں اور ریڑھیوں پر سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں نہ ہونے اورسودا سلف، فروٹ ،دودھ ، دہی گورنمنٹ ریٹ کے مطابق فروخت نہ کرنے پر 8دکانداروں افتخار ‘ناظر ، بلال، صابر سکنہ کوٹھیالہ ، آصف سکنہ رسول پورہ ، عمران سکنہ امریک پورہ کیخلاف تھانہ سمبڑیال ،ایئرپورٹ میں مقدمات درج کروادیئے ۔