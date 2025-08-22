ڈی ایس پی کی تفتیشی افسروں سے میٹنگ ،مقامات نمٹانے کی ہدایت
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق محمود ڈھڈی نے تھانہ حاجی پورہ میں تفتیشی افسروں اور سنگین مقدمات کے مدعیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔
تفصیلات کے مطابق اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ انسپکٹر غازی میاں عبدالرزاق کے علاوہ تفتیشی افسر اور سائلین موجود تھے ۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق محمود ڈھڈی نے زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ کی بنیاد پر یکسو کرنے ، پینڈنگ چالان بروقت عدالتوں میں جمع کرانے ، مقدمات میں مطلوب ملزموں کی گرفتاری اور اپنے بیٹ ایریا میں جرائم کی روک تھام کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کیں۔