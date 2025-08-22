صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 66ضمنی الیکشن‘وقار چیمہ کی طرف سے ورکرزکنونشن

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ(ن) کے ایم پی اے وقار چیمہ کی طرف سے این اے 66 کے ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں ورکرزکنونشن کا انعقاد ۔

ٹکٹ ہولڈر این اے 66 بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے عدنان افضل چٹھہ،مشیر وزیر اعلیٰ بابر علاؤ الدین،نائب صدر پنجاب مستنصر گوندل ایڈووکیٹ ،سابق ایم پی اے وضلعی صدر حلقہ خواتین بیگم طلعت شوکت چیمہ،سابق ایم پی اے عادل بخش چٹھہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ،سابق ناظم احمد شاہنواز چیمہ،عدنان انور چیمہ،ڈاکٹر یوسف فاروق،صائمہ زاہد،سابق ناظم خالد منظور چیمہ، جاوید چیمہ،احتشام چیمہ،ضلعی صدر یوتھ ونگ وقار چیمہ ،کرنل (ر)وقار چیمہ،جمشید سلطان گھمن ایڈووکیٹ ،مبشر چیمہ ایڈووکیٹ، اعجاز پرویا ایڈووکیٹ،ضلعی سیکرٹری اطلاعات میاں مدثر نذیر ،میاں عمران یعقوب،ضلعی صدر لیبر ونگ عمران سنی کمبوہ،عظیم چیمہ،عامر چٹھہ،ضلعی جنرل سیکرٹری حلقہ خواتین ڈاکٹر فرح ادیبہ گوندل،افتخار مسعود بٹر سمیت کارکنان و عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بلال فاروق تارڑ نے کہا عوام نواز شریف اور شہباز شریف سے محبت اورنومئی کے ذمہ داروں سے لوگ نفرت کرتے ہیں،ہم نے الیکشن میں گھر گھر جا کر نوازشریف کا پیغام پہنچانا ہے ،18ستمبر کو پولنگ پر مجھے ووٹ دے کر کامیاب کروائیں اپنے حلقہ کو ماڈل بنا دینگے ۔ایم پی ایز وقار چیمہ،عدنان افضل چٹھہ نے کہا الیکشن میں جیت مسلم لیگ ن کی ہو گی ۔مخالفین کو عبرت ناک شکست دینگے حکومت ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہی ہے وزیراعلی ٰ مریم نواز نے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیئے ہیں پارٹی کی کارکردگی ہی الیکشن میں جیت کی ضمانت ہو گی۔ 

 

