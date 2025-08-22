صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

  • گوجرانوالہ
آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

حافظ آباد،جلال پور بھٹیاں (نمائندگان دُنیا‘نامہ نگار)آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ نے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا دورہ کیا۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے استقبال کیا اور سلامی پیش کی گئی اور ضلع بھر کے تھانوں کی کارکردگی بارے آگاہ کیا گیا۔

 آر پی او نے تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری بھی لگائی جس میں علاقہ بھر سے سائلین نے اپنے مسائل آر بتائے جس پر آر پی گوجرانوالہ طیب حفیظ نے سائلین کو فوری انصاف کی فراہمی کیلئے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کو احکامات جاری کئے ۔آر پی نے ڈی ایس پی ٹریفک دفتر کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے بریفنگ دی اور ہیلمٹ بھی تقسیم کیے ۔ آر پی او گوجرانوالہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کو اپنانا ہم سب پر لازم ہے اور خاص طور پر موٹرسائیکل سوارافراد کو چاہئے کہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں تا کہ دوران سفر کسی بھی حادثے سے زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ