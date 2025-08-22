آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری
حافظ آباد،جلال پور بھٹیاں (نمائندگان دُنیا‘نامہ نگار)آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ نے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا دورہ کیا۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے استقبال کیا اور سلامی پیش کی گئی اور ضلع بھر کے تھانوں کی کارکردگی بارے آگاہ کیا گیا۔
آر پی او نے تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری بھی لگائی جس میں علاقہ بھر سے سائلین نے اپنے مسائل آر بتائے جس پر آر پی گوجرانوالہ طیب حفیظ نے سائلین کو فوری انصاف کی فراہمی کیلئے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کو احکامات جاری کئے ۔آر پی نے ڈی ایس پی ٹریفک دفتر کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے بریفنگ دی اور ہیلمٹ بھی تقسیم کیے ۔ آر پی او گوجرانوالہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کو اپنانا ہم سب پر لازم ہے اور خاص طور پر موٹرسائیکل سوارافراد کو چاہئے کہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں تا کہ دوران سفر کسی بھی حادثے سے زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے ۔