واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے شہر اور مضافاتی علاقوں کا دورہ کیا اورایم ڈی واسا اور انجینئرنگ ونگ کے ہمراہ سینی ٹیشن کی صورتحال کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا واسا کے سپرد ہے ۔میونسپل کارپوریشن کے تمام وسائل اور ایچ آر واسا کو منتقل کر دیا گیا ہے ۔ واسا میں مزید عملہ بھرتی ہوگا اور جدید مشینری شامل کی جائے گی۔دریں اثنا سیالکوٹ ٹینری زون کے حوالے سے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت ہوا۔ ڈی سی نے صدر ایوانِ صنعت و تجارت اکرام الحق اور چیئرمین سیالکوٹ ٹینری زون ایسوسی ایشن سرفراز بھٹی سے ملاقات کی۔ٹینریوں کی تعمیر اور شفٹنگ ودیگر سہولیات پر جاری کام کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے ہدایات جاری کرتے کہا سیالکوٹ ٹینری زون کا منصوبہ ماحولیاتی تحفظ کا اہم منصوبہ ہے ۔

 

