گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

  • گوجرانوالہ
گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس نوشہرہ روڈ کے پرنسپل پروفیسر فواد ریحان نے کہا ہے کہ شجر کاری سے ناصرف موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکتاہے تفصیلات کے مطابق ملکی ترقی میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔۔۔

 ایک ننھا پودا بھی کئی انسانوں کیلئے آکسیجن فراہم کرنے میں معاون ہوتا ہے ہمیں چاہئے کہ گھروں تعلیمی اداروں اور فیکٹریوں میں بھی درخت لگائیں۔ درخت لگانا حضور نبی کریمؐ کی سنت بھی ہے یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور آلودگی کمی میں معاون بنتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری مہم کے موقع پر پودے لگانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ا س مو قع پر،پروفیسر عابد محمود ،پروفیسر رزاق حسین،پروفیسر اطہر ،پروفیسر حافظ ندیم، پروفیسر حماد الرحمان گورایہ ،ہروفیسر آصف رضا ، پروفیسر حافظ اقبال ، بابر ،آصف خان ، قمر رضا، منشا،قربان اور طالبات نے بھی پودے لگائے ۔

 

