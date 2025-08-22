صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )کارپوریشن انتظا میہ کا پیرا فورس کے ہمراہ جی ٹی روڈ سمن آبادچونگی ،پنڈی بائی پاس،سیالکوٹ بائی پاس،جی ٹی روڈدال بازار گُڑ منڈی میں تجاوزات قبضہ مافیا کیخلاف گرینڈ آپریشن۔

تفصیلات کے مطابق کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پرچیف آفیسر حیدر چٹھہ کی زیر نگرانی لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت انصاری، انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ،پیرا فورس انسپکٹر فرمان ،یونس مغل ،مون راٹھور،ماجد مہرکے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 25دکانیں سربمہر، 50 ہزار جرمانہ کیاگیا ۔دوران آپریشن 100سے زائد پختہ تھڑے ،شیڈ مسمار اور200سے زائد تجاوزات کنندگان کو از خود تجاوزات ہٹانے کی وارننگ جاری کی گئی۔

 

