لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں لاکھوں کی لاگت سے تعمیر شدہ لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ اور نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا۔

محکمہ مال کی غفلت اور افسروں کی عدم توجہ سے عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے تعمیر شدہ لینڈ ریکارڈ سنٹر ویران ہوگیا۔ حکومت نے چند سال قبل اس بلڈنگ کی تعمیر پر بھاری رقوم خرچ کیں، عمارت کے چاروں طرف لوہے کی جالی، شیشے ، سیلنگ اور دیگر قیمتی سامان لگایا گیامگر آن لائن نظام متعارف ہونے پرپٹواریوں کو دیگر دفاتر میں منتقل کر دیا گیاجسکے بعد یہ بلڈنگ نشیئوں کی آماجگاہ اور جانوروں کا باڑہ بن گئی ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ افسروں اور محکمہ کی مجرمانہ غفلت سے ناصرف لاکھوں کا قیمتی سامان چوری ہو چکاہے بلکہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے دیا جانے والا ٹیکس بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے ۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ۔قابل ذکر امر یہ ہے کہ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کے دورہ علی پورچٹھہ کے دوران بھی یہ ویران بلڈنگ نظر انداز کر دی گئی ۔جس پر عوامی حلقوں میں مزید تشویش پائی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس بلڈنگ کو فعال بنایا جائے اور رجسٹری برانچ کو یہاں منتقل کیا جائے تاکہ ریکارڈ محفوظ بھی رہے اور عوام کو سہولت بھی مل سکے ۔ اس وقت پٹوار خانے شہر میں کرائے کے مکانوں اور چوباروں میں قائم ہیں جہاں نہ ریکارڈ محفوظ ہے اور نہ عوام کو سہولت میسر ہے ۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بلڈنگ مکمل تباہ ہو جائے گی ۔

 

 

 

