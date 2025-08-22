ایف بی آر کا ٹیکس اور گوشوارے جمع نہ کرانے پر ریکارڈ کی چیکنگ ، ریکوری کا فیصلہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے ٹیکس اور گوشوارے جمع نہ کرانے والی فیکٹریوں ،کارخانوں ،ملٹی نیشنل کمپنیوں اور دکانوں کے ریکارڈکی چیکنگ کا فیصلہ کرلیا۔
اس سلسلے میں علاقوں کی سطح پر سٹاک چیکنگ کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں۔ سٹاک چیکنگ کے دوران مال کی خریدو فروخت اور تیاری کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سلسلے میں انکم ،سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کے مطابق ٹیکس ریکوری کی جائیگی ۔اسکے علاوہ آن لائن ریٹیلرز کا ریکارڈچیک کیا جائے گا ۔ذرائع کے مطابق مالی سال کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کیلئے فیکٹریوں اور کارخانوں میں سٹاک چیکنگ کیلئے خصوصی ٹیمیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ ایف بی آر حکام نے گوجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع میں فیکٹریوں، کارخانوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سٹاک چیکنگ کے حوالے سے ٹارگٹ کو پورا کرنے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو ٹیکس ادا کرنیوالی کمپنیوں کا سٹاک ریکارڈ چیک کریں گی تاکہ ان سے سیل کے مطابق ٹیکس لیاجا سکے ۔