ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ریلوے پھاٹکوں کیسا تھ پیدل چلنے والوں کیلئے بنی گزرگاہوں کے کھڈے ٹھیک نہ ہوسکے ۔ حالیہ مون سون بارشوں سے کھڈوں کیساتھ ساتھ سڑک بھی خراب ہونے لگی جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔
پھاٹکوں کیساتھ پیدل چلنے والوں کیلئے راستے بنائے گئے گئے ہیں جو اس جگہ سے گزر کر پھاٹک کراس کرتے ہیں ۔ پھاٹکوں کیساتھ چرخیاں لگی ہوئی ہیں جس سے لوگ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں ۔ان چرخیوں کے نیچے بڑے بڑے کھڈے بنے ہوئے ہیں ۔ریڑھی بانوں نے پھاٹکوں کیساتھ قبضہ جما رکھا ہے جس سے پیدل چلنے والوں کیلئے راستہ ختم ہو کر رہ گیا ہے ۔پھاٹک بند ہونے پر مرد وخواتین کی بڑی تعداد بڑی مشکل سے اس جگہ سے گزرتی ہے جسکی وجہ سے یہاں رش بڑھ جاتا ہے جسکا جیب کترے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں کی جیبوں سے نقدی ،قیمتی موبائل فونز لیکر غائب ہوجاتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے پھاٹک بند ہونے پر پیدل چلنے والوں کیلئے راستہ کھلا ہو نا چاہیے ۔ کھڈوں کو بھی پُر کیا جائے اور پھاٹک کے اطراف میں تجاوزات کو بھی ختم کروایا جائے ۔