ترقیاتی سکیموں میں معیار اور شفافیت برقرار رکھنے کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈوثرن نوید حیدر شیرازی نے ترقیاتی سکیموں کے ڈیمانڈ نوٹسز کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بروقت تکمیل انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔
انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ترقیاتی سکیموں کے جملہ مراحل شفافیت اور معیار کے مطابق مکمل کئے جائیں تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی پروگرام عوامی ضروریات کو مدنظر رکھ کر ترتیب د ئیے گئے ہیں، اس لئے کسی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ منصوبوں کی نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا تاکہ تمام ڈیمانڈ نوٹسز اور سکیموں کی پیشرفت کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیا جا سکے ۔اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالرئوف ،سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ،دیگرمتعلقہ محکموں کے افسر وں نے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے رپورٹس پیش کیں اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔