میٹرک میں نمایاں نمبر لینے والے پولیس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
میٹرک میں نمایاں نمبر لینے والے پولیس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں تقریب

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)میٹرک کے امتحان میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے پولیس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں آر پی او آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

تقریب میں ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ، نمایا ں نمبر حاصل کرنے والے طلبا اور والدین نے شرکت کی۔اس موقع پر آرپی اونے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی میدان میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے پولیس ملازمین کے بچوں کی حوصلہ افزائی احسن اقدام ہے جس سے بچوں کوآئندہ امتحانات میں مزید بہتر کارکردگی دکھانے کا جذبہ اور تحریک ملے گی ۔قبل ازیں نمایاں نمبر حاصل کرنیوالے بچوں کوگارڈآف آنر پیش کیا گیا۔

 

