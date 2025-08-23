ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی اور خو بصورتی کے انتظامات کا جائزہ
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گڈگورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر بھر میں صفائی ستھرائی، تجاوزات اور خوبصورتی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے ڈنگہ پھاٹک تا گوندلانوالہ پھاٹک، سیالکوٹی دروازہ تک گرین بیلٹ، فٹ پاتھ کا دورہ کیا ، عارضی تجاوزات پر تنبیہ جاری کر دی ، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، گھاس کی کٹائی کیلئے پی ایچ اے کو ہدایت کر دی۔ میونسپل کارپوریشن، پیرا فورس کو عارضی تجاوزات کی روک تھام کیلئے سپیشل سکوارڈز ہمہ وقت متحرک رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں اور انہوں نے مختلف پارکس، سڑکوں، گرین بیلٹس اور مانومنٹس کا دورہ کیا اور صفائی کے نظام کے ساتھ ساتھ تزئین و آرائش کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔