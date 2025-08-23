جمعیت اہلحدیث کے رضاکار کل سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے بو نیر روانہ ہونگے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صوبائی و ڈویژنل ناظم اطلاعات و نشریات عدنان اولیا سلفی اور جاوید گورائیہ ڈویژنل ناظم اعلیٰ و امیر سیالکوٹ ودیگر کل 24اگست بروز اتوار رضاکاروں کی۔۔۔
قیادت کرتے ہو ئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سوات بونیر روانہ ہونگے ۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے ، پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا ۔