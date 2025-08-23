صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث کے رضاکار کل سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے بو نیر روانہ ہونگے

  • گوجرانوالہ
جمعیت اہلحدیث کے رضاکار کل سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے بو نیر روانہ ہونگے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صوبائی و ڈویژنل ناظم اطلاعات و نشریات عدنان اولیا سلفی اور جاوید گورائیہ ڈویژنل ناظم اعلیٰ و امیر سیالکوٹ ودیگر کل 24اگست بروز اتوار رضاکاروں کی۔۔۔

 قیادت کرتے ہو ئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سوات بونیر روانہ ہونگے ۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے ، پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا ۔

 

