تھیلے سیمیاکے مریض بچوں کیلئے پنجاب ہائی سے پٹرول کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ

  • گوجرانوالہ
تھیلے سیمیاکے مریض بچوں کیلئے پنجاب ہائی سے پٹرول کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ریجنل آفیسر پنجاب ہائی سے پٹرول گوجرانوالہ ریجن ذوالفقار علی ورک کی زیر قیادت بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں پنجاب ہائی وے پٹرول کے ملازمین اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، خون کے عطیات دینے کیلئے یہ کیمپ نجی میرج ہال میں صبح 9 بجے شروع ہوا اور دوپہر ایک بجے تک جاری رہا جس میں سندس فائونڈیشن میں زیر علاج تھیلے سیمیا اور ہیمو فیلیا کے مریض بچوں کی زندگیوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کیلئے 60 کے قریب خون کے بیگز اکٹھے کئے گئے ۔اس موقع پرریجنل پٹرولنگ آفیسر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے ساتھ ساتھ پٹرولنگ پولیس بھی مریض بچوں کی زندگیوں کو بچانے کیلئے سرگرم عمل ہے ۔

 

