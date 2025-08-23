صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :غیر قانونی سلاٹر ہاؤسزقائم ، جعلی مہریں استعمال

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )غیر قانونی سلاٹر ہاؤسزکی بھرمار، جعلی مہریں استعمال ہونے لگیں۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں سرکاری سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے قصابوں نے گھروں،حویلیوں،خالی پلاٹوں سمیت100کے قریب مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پرسلاٹر ہاؤس قائم کرلئے ہیں۔

ان مقامات پر بیمار،لاغراور گائے ،بھینس، بھیڑ، بکریوں کا پانی ملا،مضر صحت گوشت پر وٹرنری ڈاکٹر کی جعلی مہر لگا کر دکانوں پر بیچنے کیلئے لٹکا دیا جاتا ہے ۔لائیو سٹاک اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں میں مردہ ،بیمار،لاغر ،جانوروں کو نجی سلاٹر ہاؤسز میں ذبح کرنے پرمتعدد قصابوں پر مقدمات، گرفتاریاں، چالان اور بھاری جرمانوں کے بعد اس مکروہ دھندہ پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا لیکن 6سال سے کارروائیوں کے بند ہونے سے اس غیرقانونی دھندہ میں دن بدن اضافہ مکینوں کیلئے پریشانی کا باعث ہے ۔اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

