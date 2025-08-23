صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمانداری، دیانتداری اور فرض شناسی پولیس افسر کا سرمایہ:آر پی او

  • گوجرانوالہ
ایمانداری، دیانتداری اور فرض شناسی پولیس افسر کا سرمایہ:آر پی او

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)انچارج کلسٹر سکواڈ سٹی حافظ آباد، اے ایس آئی کفایت اﷲ تارڑ کو شاندار کارکردگی پر ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ نے تعریفی سرٹیفیکیٹ سے نوازا۔

 اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد، عاطف نذیر بھی موجود تھے ۔ کفایت اﷲ تارڑ قابل اور تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں جو اس سے قبل بھی فرض شناسی اور عمدہ کارکردگی کے باعث اعلیٰ افسر وں سے متعدد تعریفی اسناد اور ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔آر پی او طیب حفیظ چیمہ نے اس موقع پر کہا کہ ایمانداری، دیانتداری اور فرض شناسی پولیس افسر کا اصل سرمایہ ہیں۔ 

 

