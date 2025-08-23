صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :بنیادی ہیلتھ یونٹ کی دیوارکی تعمیرومرمت نہ ہو سکی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :بنیادی ہیلتھ یونٹ کی دیوارکی تعمیرومرمت نہ ہو سکی

تتلے عالی(نامہ نگار )بنیادی ہیلتھ یونٹ کی دیوارکی تعمیرومرمت نہ ہو سکی۔ تتلے عالی میں گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر کے دوران شاہراہ اونچی اوربنیادی ہیلتھ یونٹ کی مین گیٹ والی دیوارنہ صرف سڑک کے برابر رہ گئی بلکہ ٹوٹ پھٹ کا شکار ہو گئی ہے۔۔۔

 ب اوراینٹیں بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں،مین روڈ پر کھڑے ہوکر بی ایچ یو کے اندر ہونے والے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں ا س سے ہسپتال وعملہ کی پرائیویسی دکھائی دیتی ہے ،دو سال سے موجود صورتحال پر محکمانہ طور پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور نہ ی سیاسی اثر رسوخ استعمال کرکے اس کی تعمیرو مرمت ہو سکی ہے ۔اہل علاقہ نے بی ایچ یو کی دیواریں اونچی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

