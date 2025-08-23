صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیراتی منصوبوں میں ٹھیکیداروں اور بااثر افرادکی من مانیاں

  • گوجرانوالہ
تعمیراتی منصوبوں میں ٹھیکیداروں اور بااثر افرادکی من مانیاں

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں تعمیراتی منصوبوں میں ٹھیکیداروں اور بااثر افرادکی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔

 ناقص ترین میٹریل کے باعث تعمیراتی منصوبے افادیت کھونے لگے ۔ چیک اینڈ بیلنس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدارتجوریاں بھرنے لگے ، عوام بے بس اورمجبور دکھائی دینے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق حافظ آباد شہر میں 25 سال بعد جگانوالہ روڈ اور علی پورروڈ کی تعمیر کے لئے کروڑوں روپے کی گرانٹ منظور ہوئی لیکن ان دونوں شاہراہوں میں ناقص ترین میٹریل اور تار کولو کا استعمال نہ کئے جانے کے باعث شاہرا ہیں تعمیر کے ساتھ ہی ٹوٹنا شروع ہوچکی ہیں لیکن ڈپٹی کمشنر سے لیکرہائی وے کے افسر وں تک کوئی بھی انہیں پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے ۔بااثر ٹھیکیدار دونوں شاہراہوں کی تعمیر میں من مانیاں قائم رکھے ہوئے ہیں جس سے عوام کے تمام خوابوں کو چکنا چور کردیا گیا ،شہری بے بسی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نو ٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب مہم کی سخت مانیٹرنگ کا آغاز

سکولوں میں 6ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کرنیکا فیصلہ،شیڈول جاری

بجلی چوروں کیخلاف ایکشن،24رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے

بارش ، سڑک بیٹھ، سیوریج کے مین ہول دھنس گئے

پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فوجی فرٹیلائزر میں معاہدہ طے

انسداد گداگری قانون پر عملدرآمد کی ضرورت،ڈاکٹر کامران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن