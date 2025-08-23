تعمیراتی منصوبوں میں ٹھیکیداروں اور بااثر افرادکی من مانیاں
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں تعمیراتی منصوبوں میں ٹھیکیداروں اور بااثر افرادکی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔
ناقص ترین میٹریل کے باعث تعمیراتی منصوبے افادیت کھونے لگے ۔ چیک اینڈ بیلنس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدارتجوریاں بھرنے لگے ، عوام بے بس اورمجبور دکھائی دینے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق حافظ آباد شہر میں 25 سال بعد جگانوالہ روڈ اور علی پورروڈ کی تعمیر کے لئے کروڑوں روپے کی گرانٹ منظور ہوئی لیکن ان دونوں شاہراہوں میں ناقص ترین میٹریل اور تار کولو کا استعمال نہ کئے جانے کے باعث شاہرا ہیں تعمیر کے ساتھ ہی ٹوٹنا شروع ہوچکی ہیں لیکن ڈپٹی کمشنر سے لیکرہائی وے کے افسر وں تک کوئی بھی انہیں پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے ۔بااثر ٹھیکیدار دونوں شاہراہوں کی تعمیر میں من مانیاں قائم رکھے ہوئے ہیں جس سے عوام کے تمام خوابوں کو چکنا چور کردیا گیا ،شہری بے بسی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نو ٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔