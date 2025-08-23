نمود ونمائش کاقائل نہیں،عوامی خدمت مشن :نصیر عباس
گجرات (نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ ن کے ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھونے لالہ موسیٰ کے محلہ سطان پورہ میں شمولیت اکٹھ سے خطاب کرتے ہوئے سابق ممبرسیٹھ رفیق احمد اور ساتھیوں کاحمایت پرشکریہ ادا کرتے ہوئے۔۔۔
انہیں بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی،انہوں نے کہاکہ ذاتی نمود ونمائش کاقائل نہیں، خاندانی بے لوث عوامی خدمت وتابعداری کے مشن پرچلتے ہوئے ڈیڑھ سال میں حلقہ بھرمیں اربو ں روپے کے ترقیاتی کام مکمل کرائے اور سمجھتاہوں کہ یہ کسی پرکوئی احسان نہیں،بطورعوامی خادم بن کر حلقہ کی تعمیروترقی اورعوامی مسائل گھرکی دہلیزپرحل کروانا میری ترجیح ہے ۔ نصیرعباس سدھونے کہاکہ لالہ موسیٰ شہرکاسیوریج سسٹم جومکمل طورپرناکارہ ہوچکاہے اورگزشتہ ادوارمیں اس حوالے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایاگیا کیلئے ترجیحی بنیادوں پروزیراعلیٰ سے ایک ارب روپے سے زائد کے فنڈزمنظورکروائے جلد تعمیراتی کاموں کابھی آغازہوجائے گا اس کے ساتھ لالہ موسیٰ بائی پاس کی تعمیرکیلئے 8ارب روپے کے فنڈز جاری ہوچکے ہیں جس سے نہ صرف ٹریفک مسائل حل ہونگے بلکہ شہرکی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا انہوں نے کہاکہ لالہ موسیٰ ٹراماسنٹرکواپ گریڈ کرتے ہوئے 200بیڈز پرمشتمل جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال تعمیرکیاجائے گا جس میں وزیراعظم کے فنڈز سے دل کے امراض کیلئے وارڈ بھی بنائی جائے گی ۔