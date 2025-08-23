صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نصراللہ گوندل انتقال کرگئے

  • گوجرانوالہ
سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نصراللہ گوندل انتقال کرگئے

ملکوال (سٹی رپورٹر )سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نصراللہ گوندل مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ۔ نماز جنازہ اسلام آباد کے مرکزی قبرستان ایچ الیون میں ادا کی گئی۔۔۔

 جس میں عزیزو اقارب کے علا و ہ راولپنڈی اسلام آباد، ضلع منڈی بہاوالدین سمیت پنجاب بھر سے سرکاری افسروں اور سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم صوبیدار (ر)محمد علی گوندل آف واڑہ عالم شاہ ،نصراللہ گوندل انسپکٹر پولیس عارف گوندل، ایس آئی طارق گوندل کے بھائی جبکہ بیرسٹر نعمان گوندل، احتشام گوندل ایس آئی (ایف آئی اے )کے والد ، سینئر صحافی سکندر گوندل، محمود گوندل ایڈووکیٹ کے چچا تھے ۔

 

