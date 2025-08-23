فارن آفس گجرات ،سال میں ایک لاکھ درخواستوں کی تصدیق
گجرات (نامہ نگار )اسسٹنٹ چیف پروٹوکول فارن آفس ریجنل گجرات احتشام الحق وڑائچ نے روزنامہ دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فارن آفس گجرات پاکستان کا پانچواں بڑا سب آفس ہے۔۔۔
جس میں ایک دن میں ایک ہزار سے زائد ٹوکن جاری کئے جاتے ہیں اور اسی دن کاغذات کی تصدیق کر کے واپس کر د ئیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ فارن آفس گجرات کے قیام کو ایک سال ہو گیا ہے ایک سال میں ایک لاکھ سے زائد درخواستوں کی تصدیق کی گئی ہے آٹھ ماہ میں 35 ہزار اپوسٹائل کی درخواستوں کی تصدیق کی گئی ہے آن لائن 25 ہزار اپوسٹائل درخواستوں کی تصدیق کی گئی اور جنرل درخواستوں کی بھی 18ہزار کے قریب تصدیق کی گئی ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ سے چار دنوں میں تصدیق ہو جاتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب درخواستیں زیادہ ہونے کی وجہ سے عملہ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اسلام آباد اور لاہور کی طرح گجرات آفس بھی مکمل سہولیات سے آراستہ ہے درخواست گزاروں کیلئے ائیرکنڈیشنر،دھوپ سے بچنے کے لیے شیڈ،بہترین کرسیاں سمیت تمام سہولیات میسر کی گئی ہیں فارن آفس کا عملہ تعاون کرنیوالا ہے آفس میں صبح ساڑھے آٹھ تا ساڑھے گیارہ بجے تک ٹوکن فراہم کیا جاتا ہے ۔