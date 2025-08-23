صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مطالعہ کی ضرورت واہمیت کا اداراک وقت کی ضرورت:مدثرہ طارق

  • گوجرانوالہ
مطالعہ کی ضرورت واہمیت کا اداراک وقت کی ضرورت:مدثرہ طارق

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) جماعت اسلامی حلقہ خواتین وزیرآباد کی ناظمہ مدثرہ طارق نے کہا ہے کہ کتاب اللہ اور احادیث نبوی و اسلامی لٹریچر سے جڑے رہنا و ہم آہنگی اسلامی خواتین کا طرہ امتیاز رہا ہے۔۔۔

 اور کتاب سے رشتہ جوڑنے علم وحکمت حاصل کرنے کیلئے مطالعہ کی ضرورت واہمیت کا اداراک وقت کی اہم ضرورت ہے ، جماعت اسلامی لٹریچر کی بنیاد پر قائم ہونے والی جماعت ہے جو کتاب اللہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ و علیہ و آلہ وسلم کی پیروی کا درس دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹی روڈ پر مقامی کالج میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام عزم نو کنونشن اتوار کو ہوگا جس میں معروف سائیکالوجسٹ انیلا محمود ممبر صوبائی شوری پنجاب ،رابعہ خالد نائب ناظمہ حلقہ خواتین وسطی پنجاب مہمان ہوں گی ۔

 

