راہوالی:مین بازار کی تعمیر سے قبل سیوریج ڈالنے کا مطالبہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )سابق ممبر کینٹ بورڈ میاں ندیم اکرم نے کہا ہے کہ مین بازار راہوالی کو کنکریٹ کرنے سے پہلے سیوریج پائپ لا ئن بچھائی جائے اور عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کیا جائے ۔
انہوں نے کہا کہ کینٹ بورڈ ایریا میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے 40کروڑ روپے کی لاگت سے 6فٹ قطر پر مشتمل پائپ لائن بچھا ئی گئی جبکہ جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف کی آبادی میں گلیوں نالیوں بازاروں میں بارش کے پانی سے تالاب کا منظر بن جانے اور اسکے خاتمے کیلئے سیوریج پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ شامل تھا مین سیوریج لائن بچھادی گئی جو آپریشنل بھی ہے مگر گلیوں نالیوں بازاروں میں سیوریج پائپ لائن نہ بچھائی گئی جس سے بارش کا پانی ہمیشہ تالاب کا منظر پیش کرتا ہے جس میں سے اکثر گزرنے والے راہگیر ،پیدل ،موڑ سائیکل سواروں کو دشواری کا سامان کرنا پڑتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایم این اے محمود بشیر ورک سے مطالبہ ہے کہ پی سی سی کر نے سے پہلے درمیان میں 30انچ تک کی سیوریج پائپ لائن بچھائی جائے اور اسکو مین سیوریج پائن لائن کے ساتھ لنک کیا جائے تاکہ نکاس کا نظام بہتر ہو اور بارش کے دنوں میں بھی نہ رک پائے ۔