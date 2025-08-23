اوور سیز بیرون ملک رہ کر جائیدادخرید سکتے :طارق سبحانی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی (پلرا)چودھری طارق سبحانی نے ایوانِ صنعت و تجارت میں خطاب کے دوران کہا کہ۔۔۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق پلرا نے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں درپیش مسائل کے مستقل حل کیلئے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے متعلقہ ملک میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کے ذریعے جائیدادوں کی خرید و فروخت کر سکیں گے ۔ اس سہولت کا آغاز لندن میں پاکستانی سفارتخانے سے کیا جا چکا ہے جسے جلد دیگر ممالک تک توسیع دی جائے گی جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں۔ اس اقدام سے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آنے ، طویل چھٹیاں لینے اور پٹوار خانوں کے چکر کاٹنے کی زحمت سے نجات ملے گی۔ طارق سبحانی نے مزید بتایا کہ پلرا نے بین الاقوامی معیار کا نظام متعارف کرایا ہے جس میں ہر پرسن کا اونرشپ آڈٹ ٹریل رکھا جائے گا۔ اس عمل میں نادرا کے ذریعے شہری کی تصدیق اور زمین کی ویری فیکیشن کے بعد گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ خریدار اس گرین سرٹیفکیٹ کے ذریعے اطمینان حاصل کر سکے گا کہ جائیداد قانونی طور پر محفوظ ہے اور اس پر قبضہ یا نشاندہی جیسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ ایسی جائیدادیں جن کے ساتھ نادرا کا شناختی ریکارڈ منسلک نہیں، انہیں بھی سسٹم میں لایا جا رہا ہے اور تصدیق کے بعد ان جائیدادوں کو بھی گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔