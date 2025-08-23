صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور سیز بیرون ملک رہ کر جائیدادخرید سکتے :طارق سبحانی

  • گوجرانوالہ
اوور سیز بیرون ملک رہ کر جائیدادخرید سکتے :طارق سبحانی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی (پلرا)چودھری طارق سبحانی نے ایوانِ صنعت و تجارت میں خطاب کے دوران کہا کہ۔۔۔

 وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق پلرا نے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں درپیش مسائل کے مستقل حل کیلئے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے متعلقہ ملک میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کے ذریعے جائیدادوں کی خرید و فروخت کر سکیں گے ۔ اس سہولت کا آغاز لندن میں پاکستانی سفارتخانے سے کیا جا چکا ہے جسے جلد دیگر ممالک تک توسیع دی جائے گی جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں۔ اس اقدام سے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آنے ، طویل چھٹیاں لینے اور پٹوار خانوں کے چکر کاٹنے کی زحمت سے نجات ملے گی۔ طارق سبحانی نے مزید بتایا کہ پلرا نے بین الاقوامی معیار کا نظام متعارف کرایا ہے جس میں ہر پرسن کا اونرشپ آڈٹ ٹریل رکھا جائے گا۔ اس عمل میں نادرا کے ذریعے شہری کی تصدیق اور زمین کی ویری فیکیشن کے بعد گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ خریدار اس گرین سرٹیفکیٹ کے ذریعے اطمینان حاصل کر سکے گا کہ جائیداد قانونی طور پر محفوظ ہے اور اس پر قبضہ یا نشاندہی جیسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ ایسی جائیدادیں جن کے ساتھ نادرا کا شناختی ریکارڈ منسلک نہیں، انہیں بھی سسٹم میں لایا جا رہا ہے اور تصدیق کے بعد ان جائیدادوں کو بھی گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن