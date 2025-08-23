صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آ باد :رضا نصیر بھٹی جماعت اسلامی عوامی یوتھ کمیٹی کے صدر مقرر

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )صدر جماعت اسلامی یوتھ ارسلان حیدر بٹ نے امیر جماعت اسلامی وزیرآباد زون حافظ فرحان منیر بٹ کی مشاورت سے رضا نصیر بھٹی کو عوامی یوتھ کمیٹی کا صدر مقررکردیا۔

 حافظ فرحان منیر بٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی یوتھ آنے والے قومی الیکشنوں میں موثر کردار ادا کرے گی اورشہر کی آواز بنے گی،لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے حکومت وقت کو متوجہ کرے گی نو منتخب صدر رضا نصیر بھٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم عوامی کمیٹیوں کو وارڈ سطح تک لے کے جائیں گے گلی محلے کی سطح تک تاکہ عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہو اور عوام اور خاص کا یوتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔دریں اثنا حافظ فرحان منیر بٹ نے رضا نصیر سے عہدے کا حلف لیا۔

 

