صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلسنت ڈسکہ کے زیراہتمام 1500سالہ جشن ولادت باسعادت آج ہوگا

  • گوجرانوالہ
جماعت اہلسنت ڈسکہ کے زیراہتمام 1500سالہ جشن ولادت باسعادت آج ہوگا

منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )جماعت اہلسنت ڈسکہ کے زیراہتمام 1500سالہ جشن ولادت باسعادت ،استقبال ربیع الاول و عرس مبارک امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمدفاروق سرہندی ؒ آج بروز ہفتہ بعداز نماز عشا جامع مسجد عثمان غنی ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔۔۔

 جس میں ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت پاکستان ڈویژن گوجرانوالہ قاری محمداحسن رضا’ناظم اعلیٰ ڈسکہ قاری محمدرضوان مدنی ’صدر اصلاح امت فاؤنڈیشن مفتی محمدعثمان رضا مدنی ’امیر جماعت اہلسنت ڈسکہ علامہ فاضل صابری ’چیف آرگنائزر جماعت اہلسنت ڈسکہ صاحبزادہ فضل عثمان اور قاری شبیرحسین ایم اے ودیگر شرکت کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب مہم کی سخت مانیٹرنگ کا آغاز

سکولوں میں 6ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کرنیکا فیصلہ،شیڈول جاری

بجلی چوروں کیخلاف ایکشن،24رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے

بارش ، سڑک بیٹھ، سیوریج کے مین ہول دھنس گئے

پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فوجی فرٹیلائزر میں معاہدہ طے

انسداد گداگری قانون پر عملدرآمد کی ضرورت،ڈاکٹر کامران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن