جماعت اہلسنت ڈسکہ کے زیراہتمام 1500سالہ جشن ولادت باسعادت آج ہوگا
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )جماعت اہلسنت ڈسکہ کے زیراہتمام 1500سالہ جشن ولادت باسعادت ،استقبال ربیع الاول و عرس مبارک امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمدفاروق سرہندی ؒ آج بروز ہفتہ بعداز نماز عشا جامع مسجد عثمان غنی ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔۔۔
جس میں ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت پاکستان ڈویژن گوجرانوالہ قاری محمداحسن رضا’ناظم اعلیٰ ڈسکہ قاری محمدرضوان مدنی ’صدر اصلاح امت فاؤنڈیشن مفتی محمدعثمان رضا مدنی ’امیر جماعت اہلسنت ڈسکہ علامہ فاضل صابری ’چیف آرگنائزر جماعت اہلسنت ڈسکہ صاحبزادہ فضل عثمان اور قاری شبیرحسین ایم اے ودیگر شرکت کرینگے ۔