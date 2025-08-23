صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام نیشنل کیڈٹ میٹ ریسلنگ چیمپئن کل ہوگی

  • گوجرانوالہ
محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام نیشنل کیڈٹ میٹ ریسلنگ چیمپئن کل ہوگی

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر) محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام نیشنل کیڈٹ میٹ ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کل ہوگا، چیمپئن شپ میں پاکستان کے مختلف ڈویژن اور صوبوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔

ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان کے مطابق میٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں شریک انڈر 17 کے کھلاڑی شریک ہوں گے ۔ ایونٹ کے مہمان خصوصی سپورٹس کوارڈی نیٹر پنجاب ملک منظور، لیبر کوارڈ ینیٹر پنجاب عطا فرید چودھری، صدر چیمبر آف کامرس رانا صدیق ہوں گے ، ریسلنگ چیمپئن شپ جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں کو کیش پرائز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ د ئیے جائیں گے ۔علاوہ ازیں موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران کرکٹ، ریسلنگ، ہاکی، تیکوانڈو، جوڈو، ٹیبل ٹینس،فٹ بال اور کراٹے کے 500سے زائد کھلاڑیوں میں بھی سرٹیفکیٹ تقسیم کئے جائیں گے ۔

 

