موڈیز رپورٹ سے سرمایہ کا روں کا اعتماد بڑھے گا :شکیل اعظم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )صنعت و ایکسپورٹ سے منسلک کاروباری برادری نے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ کو پاکستان کیلئے گڈنیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔۔۔

یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہماری معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے مقامی صنعتکاروں و ایکسپورٹرزشکیل اعظم ،تیمور ارشد میر ،الیاس خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موڈیز کی اپ گریڈیشن سے ایل سی اور بینک گارنٹی کی ویلیو بڑھے گی موڈیز کی پاکستان بارے مثبت رپورٹ سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا ،خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستانی معیشت کیلئے اچھی خبریں آرہی ہیں بھارت پر ٹیرف میں اضافہ، پاک امریکا تجارتی معاہدہ اور عالمی اداروں کی مثبت رپورٹس سے ملکی معیشت بڑھے پھولے پھلے گی ،انہوں نے کہا کہ اب ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت صنعت کو اٹھانے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ٹھوس و جامع اقدامات کرے صنعتی قرضہ جات پر شرح سود کم اور بجلی کا ٹیرف ریٹ کم کرے خام مال پر ڈیوٹیز کو کم سے کم کیا جائے تاکہ ملک کی انڈسٹری بھی چلے ۔تیمور ارشد میر نے کہا کہ یہ علامتی رپورٹ ہوتی ہے ، دنیا کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں،ابھی تک ہماری ریٹنگ سی ہے جبکہ ایک وقت میں یہ ،بی پلس، تھی تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایف کے چکر سے نکل آئے ہیں ،معاشی صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہے ۔

 

