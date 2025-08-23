ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ کے زیر اہتمام لاری اڈا میں آ گاہی سیمینار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی آئی جی ٹریفک کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ نے ڈی ایس پی لائسنسنگ ہیڈکوارٹرز مدثر صدیق کی زیر نگرانی لاری اڈ اسیالکوٹ میں ٹریفک سیمینار کا انعقاد کیا۔
سیمینار میں ڈرائیوروں کو انتباہ کیا گیا کہ کوئی بھی گاڑی بغیر مؤثر لائسنس کے سڑک پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈی ایس پی مدثر صدیق نے کہا کہ شہریوں کو سہولت دینے کے لیے لائسنسنگ کے عمل کو آسان بنا چکے ہیں اور ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بغیر مؤثر لائسنس کے روڈ پر گاڑی چلاتے پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔