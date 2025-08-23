وفاق اورپنجاب حکومت کیخلاف سازشیں کی جا رہی ہیں :قیصر اقبال وریاہ
سیالکوٹ( ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم لیگ (ن)کے سینئر رہنما قیصر اقبال وریاہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلی ٰمریم نواز بھی نواز شریف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے۔۔۔
عوامی فلاح و بہبود کی خاطر سرگرم عمل ہیں ’ حقیقی عوامی لیڈر عوام کی بہتری سوچتا ہے جبکہ نام نہاد لیڈر صرف انتشار پھیلاتا ہے ۔ ن لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے ویژن کی بدولت ملک ترقی کی جانب گامزن ہوا لیکن سازشی عناصروں کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہوئی اور(ن)لیگ کیخلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئیں اب بھی وفاق و پنجاب حکومت کیخلاف مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں مگر ن لیگ کی حکومت آئینی مدت پوری کریگی اور عوامی ریلیف کا وعدہ وفا کیا جائیگا ۔