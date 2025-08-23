استقبالِ ربیع الاول ،علما اہل سنت کی زیر قیادت میلاد ریلی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)استقبالِ ربیع الاول کے سلسلہ میں بعد نماز جمعہ اسلامیہ کالج روڈ سے علما اہل سنت کی زیر قیادت میلاد ریلی نکالی گئی جس کا اختتام دارالاسلام میں مفتی ابوداؤد محمد صادق قادری کے مزار پر ہوا۔
ریلی میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر مولانا پیر داؤد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 سو سالہ جشن ولادت ہے اور پوری دنیا میں پہلے سے بڑھ کر منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔اہل پاکستان بھی بھرپور انداز میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے ۔اس موقع پر پاکستان و عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے دعا کی گئی۔