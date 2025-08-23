صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر گاڑیوں اور رکشوں سے ایل پی جی سلنڈر اتارنے کا آ پریشن

  • گوجرانوالہ
مسافر گاڑیوں اور رکشوں سے ایل پی جی سلنڈر اتارنے کا آ پریشن

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پبلک ٹرانسپورٹ میں محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل کی زیرِ نگرانی سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی عمر علی نے ٹریفک پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔

 اس دوران مسافر گاڑیوں اور رکشوں میں نصب ایل پی جی گیس سلنڈرز کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے موقع پر ہی رکشوں سے سلنڈرز اتار کر محکمہ سول ڈیفنس کے حوالے کر دئیے گئے ۔سیکرٹری آر ٹی اے نے مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کو روک کر کرایوں پر عملدرآمد کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مسافروں سے مقررہ کرایہ وصولی کے بارے میں دریافت کیا گیا، جہاں زائد کرایہ وصول کرنے والے ڈرائیوروں سے نہ صرف اضافی رقم مسافروں کو واپس دلائی گئی بلکہ خلاف ورزی کرنے والی مسافر گاڑیوں کے چالان اور موقع پر جرمانے بھی کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں بستروں کی کمی،مریض پریشان

ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں کا زہر یلادھواں،شہری سانس ،آنکھوں اور جلدی امراض کاشکار

چیئرمین فیڈمک نے پودا لگاکر شجرکاری کا آغاز کردیا

نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت شروع

ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

ڈی پی او جھنگ کی میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن