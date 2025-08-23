صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بجٹ اینڈ فنانس آفیسر کی تعیناتی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )بجٹ اینڈ فنانس آفیسر تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال کامونکے محمد سجاد نے تحصیل ہسپتال نوشہرہ ورکاں کا ایڈیشنل چارج سنبھال لیا۔

 اس موقع پر پیرامیڈیکل اسٹاف کے رہنماؤں میاں شبیر احمد اور میاں امجد نے ساتھیوں استقبال کیا اور انہیں گلدستہ پیش کیا اس موقع پر محمد سجاد نے کہا کہ وہ ہسپتال کے بجٹ اور فنانس کے معاملات کو بروقت اور شفاف انداز میں سر انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ مریضوں کو سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو یاد رہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال نوشہرہ ورکاں سے 2ماہ قبل بجٹ اینڈ فنانس کی پوسٹ ختم کر دی گئی تھی جس کے باعث ہسپتال کے اکاؤنٹس اور مالی امور التوا کا شکار ہو گئے تھے ۔ 

 

