  • گوجرانوالہ
ناقص کارکردگی والے اساتذہ کو ملازمت سے ہٹانے کا فیصلہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) محکمہ تعلیم نے ناقص کارکردگی کے حامل اساتذہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی کلاس میں 60 فیصد سے زائد طلبا فیل ہوئے تو متعلقہ اساتذہ کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔

 وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایت پر اس سلسلے میں پرفارمنس لسٹوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ۔ دوسری جانب بہتر نتائج دینے والے اساتذہ کو انعامات اور مراعات سے نوازنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ۔پنجاب کے تعلیمی اداروں میں معیارِ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ تعلیم نے سخت پالیسی اختیار کر لی ہے ۔ اس پالیسی کے تحت ایسے اساتذہ کو براہِ راست جواب دہ بنایا جائے گا جن کی کلاسز میں ناکامی کی شرح غیر معمولی حد تک زیادہ ہے ۔ وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کارکردگی میں بہتری نہ آنے پر برطرفی ہوگی۔ذرائع کے مطابق اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے جو پرفارمنس لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں ان میں امتحانی نتائج، اساتذہ کی حاضری اور طلبا کی تعلیمی کارکردگی کو بنیاد بنایا جائے گا۔ یہ اقدام جہاں ایک طرف تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے ، وہیں ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اس سے اساتذہ اور طلباء دونوں پر ذہنی دباؤ بڑھے گا۔عوامی حلقے اور والدین بھی اس فیصلے کو گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے براہِ راست اثرات مستقبل میں امتحانی نتائج اور تدریسی نظام پر مرتب ہوں گے ۔

 

