ایشیائی ترقیاتی بینک کا لو کاربن زراعت کے نظام پر مبنی منصوبہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں لو کاربن زراعت کے نظام پر مبنی 30 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کا منصوبہ تشکیل دے رہا ہے تاکہ بہتر زراعت کو یقینی بنانے اور ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے میں مدد مل سکے ۔
اس امر کا اظہار ایشیائی ترقیاتی بینک کی سینئر نیچرل ریسورسز اسپیشلسٹ نوریکو ساتو نے پنجاب ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور زرعی ماہرین کے ساتھ سنڈیکیٹ روم میں ایک اجلاس کے دوران کیا۔نوریکو ساتو نے بتایا کہ یہ منصوبہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے ۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان کے زرعی شعبے میں نوریکو ساتو کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ سیڈ بریڈنگ، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے نظام اور ہائی ٹیک شعبہ جات کو شامل کرے گا۔نوریکو ساتو نے مزید کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کی جامع، پائیدار اور موسمیاتی لحاظ سے مضبوط ترقی کا خواہاں ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ نوریکو ساتو نے پاکستان کے زرعی شعبے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔