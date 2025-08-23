صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن ،مزاحمت پرمتعدددکاندارگرفتار

  • گوجرانوالہ
تجاوزات کیخلاف آپریشن ،مزاحمت پرمتعدددکاندارگرفتار

دیپالپور(تحصیل رپورٹر)غلہ منڈی روڈ پر مقامی انتظامیہ اور پیرا فورس نے تجاوزات کیخلاف آپریشن شرو ع کردیا ،بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی دکانوں اور تعمیرات کو مسمار کیا گیا۔

آپریشن کے دوران مزاحمت کرنے والے متعدد دکانداروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی۔ دوسری جانب تاجر برادری نے آپریشن کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مؤقف اپنایا کہ برسوں سے قائم دکانوں کو بغیر متبادل د یئے مسمار کرنا سراسر زیادتی ہے ، ان کے پاس ان دکانوں کی باقاعدہ رجسٹریاں اور قانونی کاغذات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آپریشن ظلم اور ناانصافی ہے ۔

 

