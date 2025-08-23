صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 66کے عوام نے میاں برادران کے حق میں فیصلہ دے دیا :زمان چیمہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلعی نائب صدر مسلم لیگ (ن) محمد زمان چیمہ نے کہا ہے کہ این اے 66کے عوام نے الیکشن سے قبل ہی میاں برادران کے حق میں فیصلہ دے دیا۔۔۔

این اے 66کے امیدوا بلال فاروق تارڑکی مکمل حمایت کرتے ہیں اوردیہی علاقوں میں واضح برتری دلائیں گے ،مسلم لیگ (ن)عوامی جماعت ہے ،مسلم لیگ ن کی قیادت انتھک محنت اور لگن سے پاکستان بچاؤ پالیسی پر گامزن ہے ،مسلم لیگ ن پنجاب اور وفاق میں تمام طبقات کے اتحاد کی علامت ہے ، ،انشاء اللہ18ستمبرکا سورج مسلم لیگ (ن) کی جیت لیکر طلوع ہوگا ۔

 

