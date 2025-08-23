صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )منشیات فروشی سے منع کرنے پر فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل کردیا گیا ۔پیرو شہید کے رہائشی شرافت علی کا بھانجا راقب علی ملزموں کو منشات فروشی سے منع کرتا تھا۔۔۔

 منشیات فروش اسکی دکان کے سامنے کھڑے ہوکر گاہکوں سے ڈیل کر تے تھے ، گزشتہ روز دو پہر 3بجے راقب علی دکان سے گھر جارہا تھا کہ امجد سونی ،زبیر اشفاق ،مونا اور خاتون شہورد ارشد کباڑیہ کے گھر کے باہر تھڑا مارے بیٹھے ہوئے تھے جونہی راقب وہاں پہنچا تو گالیاں دینا شروع کردیں اور مونا نے جپھا مار کر گرادیا جبکہ باقی تمام افراد نے پسٹلوں سے فائرنگ شروع کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور خون زیادہ بہنے پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، ملزم فرار ہو گئے ۔ کینٹ پولیس نے مقتول کے ماموں شرافت علی کی رپورٹ پر ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ایف آئی آر کے مطابق سارا وقوعہ منشیات فروش خاتون شمیم عرف کک کے ایما پر کیا گیا ۔

 

