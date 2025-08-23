ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لٹ گئے
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔کانواں لٹ سے محمداحمد کی بیٹی مقدس کے گھر کے تالے توڑ کر نامعلوم چور 4تولے طلائی زیورات اور 4لاکھ روپے لے گئے ۔
گلوٹیاں موڑ کے قریب 3ڈاکوئوں نے عاصم سے 5ہزارروپے ، موبائل فون اور دستاویزات چھین لیں ۔عادل شبیرپیزا ڈلیور کرنے جارہاتھاکہ ادووار کے قریب تین ڈاکوئوں نے 6ہزارروپے چھین لئے ،کمال پور کے قریب دو ڈاکوئوں نے عمران سکندر سے 5ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا۔ ڈیرہ اسلام پورہ اوٹھیاں کے قریب محمدعمران سے 3نامعلوم ڈاکوئوں نے 7ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین لئے ۔ اوٹھیاں پمپ کے قریب تین نامعلوم ڈاکوئوں نے شہروز جمشید سے رقم اور ڈیبٹ کارڈ چھین لئے پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔