افغانستان سے آکر وار داتیں کرنیوالا ڈکیت گینگ گرفتار
وزیر آ باد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ سٹی وزیرآباد پولیس نے افغانستان سے پنجاب آ کر ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے 2ملزموں کو گرفتار 11لاکھ 35ہزا ر روپے ،5موبائل فونز ،موٹرسائیکل اورناجائزاسلحہ برآمد کر لیا ۔
ایس ایچ او تھانہ صدرسٹی وزیرآباد اورنگزیب نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے افغان ڈکیت گینگ کے 2 کارنے گرفتار کرلئے جن میں خیر اللہ اورمحمد گل شامل ہیں ۔ملزم غیر قانونی طریقے سے افغان بارڈر کراس کر کے پاکستا ن آتے اوروارداتیں کر کے غیرقانونی طریقے سے واپس افغانستان چلے جاتے تھے ،ملزم گجرات ،سیالکوٹ اور دیگر اضلاع میں وارداتیں کرتے تھے ۔ اس موقع پرسٹی پولیس آفیسر ایاز سلیم نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی بیخ کنی اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے ۔سی پی او نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہر ہ کرنے پر ایس ایچ او تھانہ سٹی وزیرآبادسب انسپکٹر اورنگزیب اور پولیس کی ٹیموں کو شاباش دی۔