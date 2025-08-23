لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کا اہلکار رشو ت لیتے گرفتار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)اینٹی کرپشن اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مشترکہ کاروائی کرکے لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کے سروس سنٹر آفیشلز نصیر احمد کو 20 ہزار روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔
کارروائی ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھہ کی زیر نگرانی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ ڈویژن امجد شہزاد کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ ملک اصغر اعوان نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرکے لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کے سروس سنٹر آفیشلز نصیر احمد کو رشوت لیتے گرفتار کر لیا ،ملزم کے قبضہ سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لئے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا شبیر اشرف نے بتایا کہ نصیر احمد نے انتقال کی تصدیق کرنے کے لیے رشوت لی تھی جس پر گرفتار کیا گیا ہے ۔