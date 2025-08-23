صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کا اہلکار رشو ت لیتے گرفتار

  • گوجرانوالہ
لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کا اہلکار رشو ت لیتے گرفتار

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)اینٹی کرپشن اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مشترکہ کاروائی کرکے لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کے سروس سنٹر آفیشلز نصیر احمد کو 20 ہزار روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔

 کارروائی ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھہ کی زیر نگرانی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ ڈویژن امجد شہزاد کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ ملک اصغر اعوان نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرکے لینڈ ریکارڈ سنٹر تحصیل صدر کے سروس سنٹر آفیشلز نصیر احمد کو رشوت لیتے گرفتار کر لیا ،ملزم کے قبضہ سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لئے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا شبیر اشرف نے بتایا کہ نصیر احمد نے انتقال کی تصدیق کرنے کے لیے رشوت لی تھی جس پر گرفتار کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

روس کا قومی دن، مونومنٹ روسی پرچم کے رنگوں سے روشن

صوبہ ہزارہ، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر:سردار یوسف

ایچ ای سی غیر ملکی جامعات کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کریگا

عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

آر ڈی اے کا 3953ملین روپے کا سالانہ بجٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن