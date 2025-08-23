پھالیہ:غیر قانونی ذخیرہ700تھیلے چینی ضبط ، گودام سیل
پھالیہ،منڈی بہائوالدین (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ وحید حسن گوندل نے چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کی۔۔۔
چینی کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی پر ڈیلر ضیا ٹریڈرز کے گودام پر چھاپہ مار کر گودام سیل کر دیا جبکہ ذخیرہ شدہ 700 تھیلے چینی قبضہ میں لیکر سرکاری نرخ پر دکانداروں کو فروخت کر دی۔ ذخیرہ کی گئی چینی کی مالیت 58 لاکھ روپے سے زائد کی ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل کا کہنا تھا کہ صارفین کا تحفظ اولین ترجیح ہے جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور شہریوں کو سرکاری نرخ پر چینی کی بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ چینی کی دستیابی اور نرخ پر کڑی نظر رکھی جائے تا کہ کوئی ڈیلر اور دکاندار چینی کی فروخت میں مقررہ نرخوں سے تجاوز نہ کرنے پائے ۔ انہوں نے ڈیلر وں کو سختی سے ہدایت کی وہ دکانداروں کو مقرر کردہ نرخوں پر چینی کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور اپنے سٹاک اور سیل کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔