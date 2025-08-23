علی پور چٹھہ :بائی پاس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،شہری سراپا احتجاج
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ کے ترقیاتی منصوبوں کی گونج میں بائی پاس روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ، شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔
علی پورچٹھہ میں ترقیاتی منصوبوں کے دعوے اور اعلانات تو ہوتے رہے مگر شہر کے سب سے اہم بائی پاس روڈ کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ، 19 سال قبل مشرف دور میں تعمیر ہونے والا یہ 5 کلو میٹر طویل بائی پاس کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2005 میں اُس وقت کے ایم پی اے کی کاوش پر شہر کے باہر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کیلئے بائی پاس تعمیر کیا گیا تھا مگر ریلوے پھاٹک نہ لگنے کے باعث یہ سڑک غیر فعال رہی۔ 2015 میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس روڈ پر بجری چھڑکاؤ اور لک سپرے کرکے وقتی طور پر قابل استعمال بنایا گیا۔ 2019 میں ہائی کورٹ کے حکم پر محکمہ ریلوے نے پھاٹک لگا کر راستہ تو کھول دیا مگر تب تک یہ روڈ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا۔ بائی پاس کی بدحالی کے باعث ڈمپر اور دیگر غیر ضروری ٹریفک کو شہر کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے ۔ رات کے اوقات میں بھاری گاڑیوں کی بہتات نے نہ صرف ٹریفک کا نظام مفلوج کر دیا بلکہ شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بائی پاس فعال ہوتا تو شہر کو اس سنگین مسئلے سے نجات مل سکتی تھی۔ سیاسی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ بائی پاس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس علاقے میں سابق ایم پی اے کی زمینیں آتی ہیں اور شاید سیاسی انتقام کے باعث منصوبے کو مکمل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ ایم پی اے عدنان افضل چٹھہ کا کہنا ہے کہ محکمہ نے 5کلو میٹر کے روڈ کا جو ایسٹیمیٹ تیار کیا وہ حقیقت سے کئی گنا زیادہ تھا جسے حکومت پنجاب نے مسترد کر دیا ، خود مداخلت کرکے تخمینہ کم کرایا اور جیسے ہی باضابطہ منظوری ملے گی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا۔