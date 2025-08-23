صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کالج ڈسکہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ زبوں حالی کا شکار

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ڈسکہ کا فلٹریشن پلانٹ کئی ماہ سے زبو ں حالی کاشکار ،طالبات گندا پانی پینے پرمجبور ہو گئیں ۔

سیالکوٹ کی نجی فیکٹری نے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین کی طالبات کیلئے جدید فلٹریشن پلانٹ لگاکر دیاتھاتاکہ طالبات کو صاف پانی مہیا ہوسکے ، فلٹریشن پلانٹ چند مہینے چلا اس کے بعد دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پلانٹ کئی مہینوں سے زبو حالی کاشکارہے فلٹریشن پلانٹ کی ٹونٹیاں تک بھی کوئی اتارکرلے گیاہے ۔ گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین کی طالبات آلودہ پانی پینے پرمجبور ہیں فلٹریشن پلانٹ کی عرصہ سے صفائی تک نہیں کی گئی ، طالبا ت گندا پانی پینے کی وجہ سے مختلف موذی امراض میں مبتلا ہورہی ہیں ۔ طالبات نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

